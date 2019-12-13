2019-12-13T08:33:59+03:00
Общество

Михаил Исаев ждет от саратовцев предложений по благоустройству 3-й Дачной

Проект будет готов в феврале
Дарья Вострикова
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Мэр Саратова Михаил Исаев 12 декабря опубликовал в своем профиле соцсети Instagram пост о разработке проекта реконструкции 3-й Дачной.

- В этом году территория была освобождена от незаконной торговли. Но на этом работа муниципалитета не закончилась. Жителям обещали обустроить там зону отдыха — и она там будет! — написал глава города.

Михаил Исаев сообщил, что на протяжении нескольких месяцев администрация Ленинского района занималась разработкой предпроектных решений по будущей реконструкции и обсуждала их на различных площадках. Он предложил горожанам рассказать, какой бы они хотели видеть территорию перед 3-й Дачной. Уже в феврале будет готов проект, а после прохождения экспертизы начнутся работы по поиску подрядчика на проведение строительно-монтажных работ.

Местные жители высказали желания о появлении скамеек, деревьев, создании «центра притяжения людей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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