Михаил Исаев ждет от саратовцев предложений по благоустройству 3-й Дачной
Мэр Саратова Михаил Исаев 12 декабря опубликовал в своем профиле соцсети Instagram пост о разработке проекта реконструкции 3-й Дачной.
- В этом году территория была освобождена от незаконной торговли. Но на этом работа муниципалитета не закончилась. Жителям обещали обустроить там зону отдыха — и она там будет! — написал глава города.
Михаил Исаев сообщил, что на протяжении нескольких месяцев администрация Ленинского района занималась разработкой предпроектных решений по будущей реконструкции и обсуждала их на различных площадках. Он предложил горожанам рассказать, какой бы они хотели видеть территорию перед 3-й Дачной. Уже в феврале будет готов проект, а после прохождения экспертизы начнутся работы по поиску подрядчика на проведение строительно-монтажных работ.
Местные жители высказали желания о появлении скамеек, деревьев, создании «центра притяжения людей».
ИСТОЧНИК KP.RU