2019-12-12T16:58:50+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели в Марксе слесаря под машиной для литья пластмассы

Предприятие не приняло меры к своевременному расследованию несчастного случая
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В Марксе Саратовской области под девятитонной машиной для литья пластмассы погиб 60-летний слесарь-сантехник. Мужчину доставили с травмами в больницу, но спасти его не удалось.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, работники ООО «НПФ «Моссар» без оформления нарядов-допусков проводили работы по перемещению и монтажу машин для литья пластмассы весом 8,8 тонны каждая без подъемников по каткам с использованием автопогрузчика грузоподъемностью всего 3,5 тонны.

ЧП случилось еще в августе, однако оно не расследовалось, обстановка на месте происшествия не сохранялась и не фиксировалась.

В результате проверки марксовского межрайонного прокурора главный инженер оштрафован, а следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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