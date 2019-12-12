Возбуждено уголовное дело после гибели в Марксе слесаря под машиной для литья пластмассы
В Марксе Саратовской области под девятитонной машиной для литья пластмассы погиб 60-летний слесарь-сантехник. Мужчину доставили с травмами в больницу, но спасти его не удалось.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, работники ООО «НПФ «Моссар» без оформления нарядов-допусков проводили работы по перемещению и монтажу машин для литья пластмассы весом 8,8 тонны каждая без подъемников по каткам с использованием автопогрузчика грузоподъемностью всего 3,5 тонны.
ЧП случилось еще в августе, однако оно не расследовалось, обстановка на месте происшествия не сохранялась и не фиксировалась.
В результате проверки марксовского межрайонного прокурора главный инженер оштрафован, а следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU