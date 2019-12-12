Полицейские предупреждают саратовцев о новой схеме мошенничества

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-12T11:33:37+03:00

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ГУ МВД по Саратовской области предупреждают жителей региона о новой схеме мошенничества с «разбитым телефоном». Такой способ обмана работает уже давно, но сейчас аферисты начали привлекать к нему детей.

- Вы идете по улице, неожиданно из-за угла дома выбегает ребенок и врезается в вас. Его телефон падает и разбивается. Сразу появляются «свидетели» или «родители» ребенка, которые говорят, что вы виноваты в случившемся. На самом деле мошенники разбили телефон до встречи с вами, — рассказали «КП-Саратов» в главке.

Ни в коем случае не давайте злоумышленникам деньги, а ищите настоящих свидетелей и вызывайте полицию по номеру 02 или 102 — с мобильного.

ИСТОЧНИК KP.RU