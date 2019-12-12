2019-12-12T11:13:33+03:00
Общество

В новогодних праздничных мероприятиях примут участие свыше 300 тыс. учеников и студентов из Саратова

В праздники будут работать около 8 тыс. кружков
Дарья Вострикова
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В новогодних праздничных мероприятиях примут участие более 300 тыс. обучающихся и студентов Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, в зимние праздники будут работать 78 учреждений дополнительного образования, а также около 8 тыс. школьных кружков, спортивных секций, катков и хоккейных коробок.

Делегация из 72 маленьких жителей области, обучающихся в государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, семей военнослужащих, погибших и получивших ранения при исполнении служебного долга, победители предметных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, примет участие в Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце. Их будут сопровождать 17 педагогов, сотрудники полиции и медицинский работник. 26 декабря для саратовских школьников пройдет экскурсия на территории Измайловского кремля.

С 24 по 26 декабря саратовская делегация примет участие в Новогодней елке министерства просвещения России. Она также пройдет в Москве. Праздник посетят десять воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из средней школы села Белогорное Вольского района и центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей Красноармейска. Трансфер на новогодние мероприятия региона осуществляется при взаимодействии с руководителями районов области и Саратова в сопровождении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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