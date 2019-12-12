В Самойловском районе мужчина изнасиловал женщину за отказ начать все заново

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-12T11:11:19+03:00

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В Самойловском районе Саратовской области 53-летнего мужчину осудили за изнасилование, угрозы убийством, причинение легкого вреда здоровью, хранение наркотиков и незаконное проникновение в жилище.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ночью 22 июня он поссорился с 46-летней сожительницей. Во время конфликта он повалил женщину на пол и принялся душить, при этом угрожая убить.

Потерпевшая сумела вырваться и убежать, а после пошла к правоохранителям и переехала в другое жилье.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения 30 июня снова пришел к ней. Там он ударил ножом в спину 47-летнего односельчанина, которого счел соперником, и сбежал. Женщина вызвала медиков, пострадавшего госпитализировали и сумели спасти.

Вечером 9 августа пьяный мужчина вновь наведался к бывшей. Та отвергла его предложение возобновить отношения. После этого он ворвался в дом, повалил женщину на пол, придушил и приставил к горлу шариковую ручку, угрожая убить. Также он изнасиловал ее и потом остался дома, чтобы она не могла сообщить в полицию. Однако потерпевшей удалось сбежать и вызвать правоохранителей. Те обнаружили злоумышленника спящим на месте преступления.

Помимо этого у мужчины летом обнаружили запасы высушенной конопли.

Суд отправил злоумышленника в колонию общего режима на 6,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU