2019-12-12T11:07:05+03:00
Общество

При благоустройстве площади перед цирком в Саратове решено оставить протоптанные горожанами тропинки

Планируется создание амфитеатра
Дарья Вострикова
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В мэрии Саратова 11 декабря обсудили благоустройство площади Кирова в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», которое запланировано на 2020 год.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, именно эту территорию рейтинговым голосованием выбрали жители.

Председатель комитета по архитектуре Виталий Желанов поделился предпроектным решением объекта. Рядом с цирком расположится жилой массив, где предполагается сделать зону отдыха с детскими площадками. У кинотеатра «Победа» планируется создание амфитеатра, где можно будет посмотреть фильм.

Через площадь в сторону Вавилова пройдет центральная аллея в продолжение проспекта Кирова. Там установят светомузыкальный фонтан. Часть пешеходных дорожек останутся такими, какие они есть: некоторые сузят или расширят.

Тропинки, которые протоптали горожане, для удобства также хотят оставить, но теперь они будут отсыпаны галькой или щебнем.

На площади Кирова появится около 30% новых саженцев, будет сохранена Аллея роз: приподнята и отделена более высоким парапетом. На площади установят фонари, как на проспекте Кирова.

Замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко поставил задачу профильным комитетам предоставить проект Аллеи роз с высокими парапетами, предложения по материалам для мощения тропинок и аллей и проработать вопрос с озеленением — обследовать все зеленые насаждения на площади на предмет их биологического возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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