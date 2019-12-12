Обеспечить поселок Липовский питьевой водой смогут только через год
Жителям поселка Липовский в Озинском районе Саратовской области еще как минимум год придется жить без качественной питьевой воды.
Как сообщил зампред правительства региона Роман Бусаргин на видеоконференцсвязи с помощником президента России Анатолием Серышевым, в бюджете поселка предусмотрено финансирование на разработку проектно-сметной документации для установки комплексной очистки воды.
Мероприятия будут выполнены в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Таким образом проблему обеспечения качественной питьевой водой жителей поселка Липовский планируется решить в 2021 году.
Ранее с таким обращением в приемную президента обратились жители поселка, в котором находятся 235 домов и проживают более 600 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU