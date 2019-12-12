2019-12-12T10:30:25+03:00
Общество

Обеспечить поселок Липовский питьевой водой смогут только через год

Там живет 600 человек
Екатерина Семенова
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Жителям поселка Липовский в Озинском районе Саратовской области еще как минимум год придется жить без качественной питьевой воды.

Как сообщил зампред правительства региона Роман Бусаргин на видеоконференцсвязи с помощником президента России Анатолием Серышевым, в бюджете поселка предусмотрено финансирование на разработку проектно-сметной документации для установки комплексной очистки воды.

Мероприятия будут выполнены в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Таким образом проблему обеспечения качественной питьевой водой жителей поселка Липовский планируется решить в 2021 году.

Ранее с таким обращением в приемную президента обратились жители поселка, в котором находятся 235 домов и проживают более 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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