Обеспечить поселок Липовский питьевой водой смогут только через год

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-12T10:30:25+03:00

Там живет 600 человек

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Жителям поселка Липовский в Озинском районе Саратовской области еще как минимум год придется жить без качественной питьевой воды.

Как сообщил зампред правительства региона Роман Бусаргин на видеоконференцсвязи с помощником президента России Анатолием Серышевым, в бюджете поселка предусмотрено финансирование на разработку проектно-сметной документации для установки комплексной очистки воды.

Мероприятия будут выполнены в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Таким образом проблему обеспечения качественной питьевой водой жителей поселка Липовский планируется решить в 2021 году.

Ранее с таким обращением в приемную президента обратились жители поселка, в котором находятся 235 домов и проживают более 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU