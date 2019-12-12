Житель Перелюбского района задолжал своей дочке 94 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-12T10:21:29+03:00

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Суд признал 42-летнего жителя Перелюбского района виновным в неуплате алиментов без уважительных причин.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчину уже привлекали к ответственности за это правонарушение, однако с декабря 2018 по сентябрь 2019 он снова не перечислял денег на содержание своей дочери.

Сумма долга превысила отметку в 94 тыс. рублей, мужчину отправили на полгода исправительных работ с удержанием десятой части зарплаты в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU