Житель Перелюбского района задолжал своей дочке 94 тыс. рублей
Мужчину отправили на исправительные работы
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Суд признал 42-летнего жителя Перелюбского района виновным в неуплате алиментов без уважительных причин.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, мужчину уже привлекали к ответственности за это правонарушение, однако с декабря 2018 по сентябрь 2019 он снова не перечислял денег на содержание своей дочери.
Сумма долга превысила отметку в 94 тыс. рублей, мужчину отправили на полгода исправительных работ с удержанием десятой части зарплаты в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU