В Вольске зрители театрального фестиваля побывали в гостях у Снежной Королевы

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-12T10:12:44+03:00

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В Вольском драмтеатре продолжается конкурсная программа I Межрегионального фестиваля новогодних театральных практик #СНЕГ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, вчера Саратовский областной театр оперетты представил спектакль «В стране Снежной королевы», которая не оставила равнодушным никого.

Предпоследний день мероприятия закончился мастер-классом по конструированию из поролона от главного художника местного драмтеатра Дарьи Каракуловой.

ИСТОЧНИК KP.RU