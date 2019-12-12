В Вольске зрители театрального фестиваля побывали в гостях у Снежной Королевы
Представлен спектакль
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В Вольском драмтеатре продолжается конкурсная программа I Межрегионального фестиваля новогодних театральных практик #СНЕГ.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, вчера Саратовский областной театр оперетты представил спектакль «В стране Снежной королевы», которая не оставила равнодушным никого.
Предпоследний день мероприятия закончился мастер-классом по конструированию из поролона от главного художника местного драмтеатра Дарьи Каракуловой.
ИСТОЧНИК KP.RU