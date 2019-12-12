2019-12-12T10:12:44+03:00
Общество

В Вольске зрители театрального фестиваля побывали в гостях у Снежной Королевы

Представлен спектакль
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольском драмтеатре продолжается конкурсная программа I Межрегионального фестиваля новогодних театральных практик #СНЕГ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, вчера Саратовский областной театр оперетты представил спектакль «В стране Снежной королевы», которая не оставила равнодушным никого.

Предпоследний день мероприятия закончился мастер-классом по конструированию из поролона от главного художника местного драмтеатра Дарьи Каракуловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При благоустройстве площади перед цирком в Саратове решено оставить протоптанные горожанами тропинки
Обеспечить поселок Липовский питьевой водой смогут только через год
В лесхозах Саратовской области заготавливают елки к праздникам
Житель Перелюбского района задолжал своей дочке 94 тыс. рублей
Перейдем на Wink: число саратовских пользователей видеоплатформы «Ростелекома» выросло вдвое
Электрички Аткарск– Карамыш будут останавливаться в Поливановке
По подозрению в убийстве жителя Вольска задержан 17-летний парень
В Саратовской области работают два новых кабинета паллиативной помощи
Неаккуратная сварка в туалете привела к пожару в пятиэтажке Энгельса
Ночной пожар в Дергачах уничтожил сено на площади 400 кв. м
В вольской Тепловке установили новый памятник летчику Талалихину
Накренившийся столб угрожает жителям Поливановки