В Саратовской области работают два новых кабинета паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-12T10:36:57+03:00

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С начала года в Саратовской области открыли два новых кабинета паллиативной помощи. Теперь их стало пять.

По словам и. о.заместителя министра здравоохранения Саратовской области Андрея Гадяцкого на заседании комитета по социальной политике в областной думе, с начала года в отделениях паллиативной помощи лечились 2 042 человека. В амбулаторных условиях помощь понадобилась 1,5 тыс. человек, в том числе 1 114 пожилым гражданам и 124 детям.

Отметим, что в регионе насчитывается 160 коек, десять — для детей, 15 — для онкологических больных, 473 — для сестринского ухода. На последних врачи помогли 5 574 людям, из них 4 941 это пенсионеры.

ИСТОЧНИК KP.RU