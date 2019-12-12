В вольской Тепловке установили новый памятник летчику Талалихину
В вольской Тепловке установили новый памятник летчику Талалихину.
В Тепловке Вольского района поставили новый памятник летчику-истребителю Виктору Талалихину, который жил в этом селе.
- 600-килограммовый монумент установили с помощью подъемного крана, — сообщили сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина на странице Volodin.saratov в Instagram.
Напомним, новый памятник в селе появился по инициативе председателя ГД, после того, как местные жители обратились к Володину с проблемой того, что старый монумент, установленный еще в советские годы, пришел в негодность.
Новую бронзовую статую отливал скульптор Андрей Щербаков в Москве. Для максимальной схожести памятника с самим Талалихиным он изучил множество его фотографий.
ИСТОЧНИК KP.RU