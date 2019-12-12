В вольской Тепловке установили новый памятник летчику Талалихину.

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-12T09:21:28+03:00

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В Тепловке Вольского района поставили новый памятник летчику-истребителю Виктору Талалихину, который жил в этом селе.

- 600-килограммовый монумент установили с помощью подъемного крана, — сообщили сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина на странице Volodin.saratov в Instagram.

Напомним, новый памятник в селе появился по инициативе председателя ГД, после того, как местные жители обратились к Володину с проблемой того, что старый монумент, установленный еще в советские годы, пришел в негодность.

Новую бронзовую статую отливал скульптор Андрей Щербаков в Москве. Для максимальной схожести памятника с самим Талалихиным он изучил множество его фотографий.

ИСТОЧНИК KP.RU