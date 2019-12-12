Накренившийся столб угрожает жителям Поливановки

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-12T10:33:32+03:00

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Жители поселка Поливановка в Ленинском районе Саратова обратились в редакцию «Комсомолки».

По словам горожан, на улице 1-я Елшанская есть бесхозные столбы, как минимум один из них грозит рухнуть.

- Столб сильно накренился и стоит очень ненадежно. Мы боимся, что от ветра или сильного снегопада он просто не выдержит и упадет. При этом он грозит порвать другие провода, — рассказала местная жительница Клавдия, приславшая фотографии.

Недавно на улице проводили интернет, при спиливании мешающего дерева одна из веток повисла на проводах линии электропередач, что также грозит обрывом.

Ветви дерева повисли на проводах

Примечательно, что жители пока не смогли точно выяснить, кому принадлежит столб. Обращения в местную администрацию с просьбой его убрать ни к чему не привели. Предположительно, его могли установить операторы связи. Однако сейчас он явно никому не нужен, так как часть проводов на нем оборвана.

Часть проводов на столбе уже оборвана

ИСТОЧНИК KP.RU