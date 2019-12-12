2019-12-12T10:33:32+03:00
Происшествия

Накренившийся столб угрожает жителям Поливановки

Он может рухнуть и оборвать провода [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Столб может рухнуть на другие проводаСтолб может рухнуть на другие провода
Изменить размер текста:

Жители поселка Поливановка в Ленинском районе Саратова обратились в редакцию «Комсомолки».

По словам горожан, на улице 1-я Елшанская есть бесхозные столбы, как минимум один из них грозит рухнуть.

- Столб сильно накренился и стоит очень ненадежно. Мы боимся, что от ветра или сильного снегопада он просто не выдержит и упадет. При этом он грозит порвать другие провода, — рассказала местная жительница Клавдия, приславшая фотографии.

Недавно на улице проводили интернет, при спиливании мешающего дерева одна из веток повисла на проводах линии электропередач, что также грозит обрывом.

Ветви дерева повисли на проводах

Ветви дерева повисли на проводах

Примечательно, что жители пока не смогли точно выяснить, кому принадлежит столб. Обращения в местную администрацию с просьбой его убрать ни к чему не привели. Предположительно, его могли установить операторы связи. Однако сейчас он явно никому не нужен, так как часть проводов на нем оборвана.

Часть проводов на столбе уже оборвана

Часть проводов на столбе уже оборвана

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При благоустройстве площади перед цирком в Саратове решено оставить протоптанные горожанами тропинки
Обеспечить поселок Липовский питьевой водой смогут только через год
В лесхозах Саратовской области заготавливают елки к праздникам
Житель Перелюбского района задолжал своей дочке 94 тыс. рублей
Перейдем на Wink: число саратовских пользователей видеоплатформы «Ростелекома» выросло вдвое
В Вольске зрители театрального фестиваля побывали в гостях у Снежной Королевы
Электрички Аткарск– Карамыш будут останавливаться в Поливановке
По подозрению в убийстве жителя Вольска задержан 17-летний парень
В Саратовской области работают два новых кабинета паллиативной помощи
Неаккуратная сварка в туалете привела к пожару в пятиэтажке Энгельса
Ночной пожар в Дергачах уничтожил сено на площади 400 кв. м
В вольской Тепловке установили новый памятник летчику Талалихину