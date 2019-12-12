В Саратове двое рецидивистов избили мужчину ради телефона

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-12T10:32:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Заводского района раскрыла ограбление безработного 39-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, днем 30 ноября малознакомые избили его в квартире на 6-м Динамовском проезде и отобрали телефон Samsung A20.

Вчера, 11 декабря, предполагаемых преступников задержали, ими оказались 40 и 46-летний рецидивисты, которые продали аппарат неизвестному на Сенном рынке.

На мужчин завели уголовные дела, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU