Названы несуществующие фирмы по торговле красной икрой в Саратове

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-12T10:29:20+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области рассказало о предприятиях-«призраках» по производству рыбной продукции, в том числе красной икры.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет об ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод», которое не работает с декабря 2014 года, ООО «Мусали», ООО «Русский деликатес», ООО «Камчатский рыболов», ООО «Камчатские острова», не зарегистрированных в Камчатском крае.

Кроме того, ООО «Дельта», которое работает якобы в поселке Светлый, на самом деле не находится по этому адресу.

То есть продукция, где написаны эти адреса, произведена непонятными людьми и не может быть на прилавках.

При обнаружении икры и рыбы с такими данными, нужно сообщать в Управление по телефону горячей линии 8-800-100-18-58 или позвонить в отдел надзора по гигиене питания (8452) 22-88-48.

ИСТОЧНИК KP.RU