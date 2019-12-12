В пятницу 13-го министерство промышленности проведет прямую линию о коррупции

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-12T09:00:29+03:00

Задать вопросы можно по телефону в течение двух часов

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Министерство промышленности и энергетики Саратовской области в пятницу, 13 декабря, проведет прямую линию по вопросам противодействия коррупции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, на вопросы горожан будут отвечать сотрудники отдела государственной службы и правовой работы.

Вопросы можно задать в пятницу с 09:00 до 11:00 по телефону 8 (8452) 26-46-17.

ИСТОЧНИК KP.RU