В пятницу 13-го министерство промышленности проведет прямую линию о коррупции
Задать вопросы можно по телефону в течение двух часов
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Министерство промышленности и энергетики Саратовской области в пятницу, 13 декабря, проведет прямую линию по вопросам противодействия коррупции.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, на вопросы горожан будут отвечать сотрудники отдела государственной службы и правовой работы.
Вопросы можно задать в пятницу с 09:00 до 11:00 по телефону 8 (8452) 26-46-17.
ИСТОЧНИК KP.RU