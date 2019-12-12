В Балтае женщина ложно обвинила брата мужа в изнасиловании
В Балтае Саратовской области вынесен приговор лжедоносчице.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд признал 38-летнюю женщину виновной.
24 мая женщина обратилась в полицию Балтая. Она заявила, что ее изнасиловал брат мужа и попросила привлечь деверя к ответственности.
Были проведены экспертизы, в том числе медицинская, биологическая и генетическая. Оказалось, что мужчина не совершал того, в чем его обвинила женщина. Однако она настаивала на своем.
При этом ранее гражданка уже была судима за заведомо ложный донос — тогда она оклеветала односельчанина, заявив, что он угрожает ее убить.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Суд приговорил ее к году условно с испытательным сроком в полтора года.
ИСТОЧНИК KP.RU