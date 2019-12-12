В Балтае женщина ложно обвинила брата мужа в изнасиловании

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-12T10:16:35+03:00

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В Балтае Саратовской области вынесен приговор лжедоносчице.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, суд признал 38-летнюю женщину виновной.

24 мая женщина обратилась в полицию Балтая. Она заявила, что ее изнасиловал брат мужа и попросила привлечь деверя к ответственности.

Были проведены экспертизы, в том числе медицинская, биологическая и генетическая. Оказалось, что мужчина не совершал того, в чем его обвинила женщина. Однако она настаивала на своем.

При этом ранее гражданка уже была судима за заведомо ложный донос — тогда она оклеветала односельчанина, заявив, что он угрожает ее убить.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Суд приговорил ее к году условно с испытательным сроком в полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU