В Балакове южанка украла с чужой карты почти 150 тыс. рублей
На нее завели уголовное дело
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу с карты у местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с марта 2017 по февраль 2018 года неизвестные сняли с его карты почти 150 тыс. рублей.
Вчера, 11 декабря, выяснилось, что к преступлению причастна 59-летняя жительница села Емельяновка Нижегородского района Республики Крым.
На нее завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU