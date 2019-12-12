В Балакове южанка украла с чужой карты почти 150 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-12T10:14:16+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу с карты у местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с марта 2017 по февраль 2018 года неизвестные сняли с его карты почти 150 тыс. рублей.

Вчера, 11 декабря, выяснилось, что к преступлению причастна 59-летняя жительница села Емельяновка Нижегородского района Республики Крым.

На нее завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU