В Саратове два ВАЗа провалились в ямы

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-12T10:13:10+03:00

ЧП случилось на Шехурдина и на Наумовской

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В Саратове под землю провалились два автомобиля.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, один инцидент случился в Ленинском районе, второй — в Кировском.

На Шехурдина, 26, около моста на 3-ю Дачную, в дыру в асфальте провалился ВАЗ-2112. Машина ушла в яму, замаскированную лужей, правым задним колесом.

Фото соцсетей

На Наумовской, 21/29 левым задним колесом провалился в асфальт автомобиль «Лада Приора». По словам очевидцев в соцсетях, это случилось буквально на глазах.

Фото соцсетей

- Яма глубокая, и пустота под асфальтом тянется дальше, — написал Вадим Цах, автор поста в группе «Саратов онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU