В Саратове два ВАЗа провалились в ямы
В Саратове под землю провалились два автомобиля.
Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, один инцидент случился в Ленинском районе, второй — в Кировском.
На Шехурдина, 26, около моста на 3-ю Дачную, в дыру в асфальте провалился ВАЗ-2112. Машина ушла в яму, замаскированную лужей, правым задним колесом.
Фото соцсетей
На Наумовской, 21/29 левым задним колесом провалился в асфальт автомобиль «Лада Приора». По словам очевидцев в соцсетях, это случилось буквально на глазах.
Фото соцсетей
- Яма глубокая, и пустота под асфальтом тянется дальше, — написал Вадим Цах, автор поста в группе «Саратов онлайн».
ИСТОЧНИК KP.RU