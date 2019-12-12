2019-12-12T10:13:10+03:00
Происшествия

В Саратове два ВАЗа провалились в ямы

ЧП случилось на Шехурдина и на Наумовской
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

В Саратове под землю провалились два автомобиля.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, один инцидент случился в Ленинском районе, второй — в Кировском.

На Шехурдина, 26, около моста на 3-ю Дачную, в дыру в асфальте провалился ВАЗ-2112. Машина ушла в яму, замаскированную лужей, правым задним колесом.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

На Наумовской, 21/29 левым задним колесом провалился в асфальт автомобиль «Лада Приора». По словам очевидцев в соцсетях, это случилось буквально на глазах.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

- Яма глубокая, и пустота под асфальтом тянется дальше, — написал Вадим Цах, автор поста в группе «Саратов онлайн».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При благоустройстве площади перед цирком в Саратове решено оставить протоптанные горожанами тропинки
Обеспечить поселок Липовский питьевой водой смогут только через год
В лесхозах Саратовской области заготавливают елки к праздникам
Житель Перелюбского района задолжал своей дочке 94 тыс. рублей
Перейдем на Wink: число саратовских пользователей видеоплатформы «Ростелекома» выросло вдвое
В Вольске зрители театрального фестиваля побывали в гостях у Снежной Королевы
Электрички Аткарск– Карамыш будут останавливаться в Поливановке
По подозрению в убийстве жителя Вольска задержан 17-летний парень
В Саратовской области работают два новых кабинета паллиативной помощи
Неаккуратная сварка в туалете привела к пожару в пятиэтажке Энгельса
Ночной пожар в Дергачах уничтожил сено на площади 400 кв. м
В вольской Тепловке установили новый памятник летчику Талалихину
Накренившийся столб угрожает жителям Поливановки