Саратовцам рассказали, как правильно выбрать аниматоров

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-12T10:06:27+03:00

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Жителям Саратовской области рассказали, как правильно выбрать аниматоров: Деда Мороза, Снегурочку, сказочных персонажей для своих детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона, профессионал обладает знаниями в области педагогики, психологии и игротехники. Он актер, который надевает костюм, вживается в роль и остается в образе до тех пор, пока длится праздник, а он находится в зоне видимости детей.

Перед принятием решения нужно изучить рынок услуг, спросить совета у друзей и знакомых, почитать отзывы в интернете, заключить договор на оказание услуг в двух экземплярах, причем лучше за несколько недель.

Если по вашей вине исполнитель не сможет выполнить условия договора, вы должны полностью оплатить услугу, а в случае вины с его стороны, нужно обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора для защиты своих прав.

ИСТОЧНИК KP.RU