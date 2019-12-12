2019-12-12T08:28:15+03:00
Происшествия

В Балакове рецидивист украл и продал технику пенсионера

На мужчину завели очередное уголовное дело
Дарья Вострикова
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу с дачного участка СНТ «Химик-2» в селе Ивановка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 по 3 сентября кто-то унес его шуруповерт, лобзик, дрель и другие инструменты.

Выяснилось, что к краже причастен 50-летний рецидивист, который сейчас находится в СИЗО. Он продал технику неизвестному.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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