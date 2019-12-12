В Балакове рецидивист украл и продал технику пенсионера
На мужчину завели очередное уголовное дело
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу с дачного участка СНТ «Химик-2» в селе Ивановка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 1 по 3 сентября кто-то унес его шуруповерт, лобзик, дрель и другие инструменты.
Выяснилось, что к краже причастен 50-летний рецидивист, который сейчас находится в СИЗО. Он продал технику неизвестному.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU