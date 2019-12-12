У москвича из сарая в Балашовском районе утащили медный провод и трубы

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-12T08:12:53+03:00

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В Балашовском районе полиция вчера, 11 декабря, поймала подозреваемого в краже из сарая.

- Сообщение от 55-летнего москвича поступило 29 октября. Он рассказал, что ночью 20 октября из его сарая в поселке Пинеровка украли десятки метров медного провода и металлические трубы, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция возбудила уголовное дело и разыскала 40-летнего мужчину, ранее попадавшего в поле зрения правоохранителей за наркопреступление. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU