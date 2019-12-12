В Саратове рецидивист украл из «Триумф Молла» сумку за 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-12T08:07:44+03:00

Он продал аксессуар неизвестному на Сенном рынке

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В Саратове полиция вчера, 11 декабря, поймала подозреваемого в краже сумки.

- Шестью днями ранее в отдел обратилась 49-летняя женщина и рассказала, что утром 5 декабря кто-то в магазине в ТК «Триумф Молл» украл сумку Furla за 20 445 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 34-летнего рецидивиста из Энгельса.

Он рассказал, что продал сумку неизвестному на Сенном рынке. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU