В Саратове пройдет выставка картин к произведениям Чайковского
В Саратовской областной библиотеке для детей и юношества имени А. С. Пушкина 18 декабря в 15:00 состоится открытие выставки работ участников регионального конкурса детского художественного творчества «История России глазами детей …».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, с ноября уже свыше 100 человек представили живописные работы к музыкальным произведениям «Времена года» и «Детский альбом» к 180-летию со дня рождения Петра Чайковского.
На открытии выставки победителям вручат дипломы, также пройдет концерт с номерами, которые подготовили учащиеся местных детских школ искусств.
ИСТОЧНИК KP.RU