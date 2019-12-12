В Саратове пройдет выставка картин к произведениям Чайковского

СЕГОДНЯ 08:03 2019-12-12T08:25:47+03:00

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В Саратовской областной библиотеке для детей и юношества имени А. С. Пушкина 18 декабря в 15:00 состоится открытие выставки работ участников регионального конкурса детского художественного творчества «История России глазами детей …».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, с ноября уже свыше 100 человек представили живописные работы к музыкальным произведениям «Времена года» и «Детский альбом» к 180-летию со дня рождения Петра Чайковского.

На открытии выставки победителям вручат дипломы, также пройдет концерт с номерами, которые подготовили учащиеся местных детских школ искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU