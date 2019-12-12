В Энгельсе мужчина забил собутыльника за оскорбление его сожительницы

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-12T07:57:11+03:00

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В Энгельсе Саратовской области в суд передано уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 37-летний ранее судимый мужчина.

Следствие считает, что вечером 21 сентября он вместе с 48-летним приятелем распивал спиртное в квартире дома на улице Полтавская. Младший из собутыльников начал жаловаться на свою сожительницу, а старший его поддержал, попутно обматерив женщину.

Это обидело 37-летнего мужчину. Он потребовал больше такого не говорить. Между приятелями завязалась драка, после которой 48-летнему стало плохо. Он прилег на диван и там скончался.

Фото СУ СКР по Саратовской области

На следующий день в квартиру пришли с проверкой сотрудники полиции, так как хозяин находился под административным надзором. Он признался в содеянном.

На время следствия мужчина был арестован. Сейчас дело направлено в суд.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU