В Энгельсе мужчина забил собутыльника за оскорбление его сожительницы
В Энгельсе Саратовской области в суд передано уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 37-летний ранее судимый мужчина.
Следствие считает, что вечером 21 сентября он вместе с 48-летним приятелем распивал спиртное в квартире дома на улице Полтавская. Младший из собутыльников начал жаловаться на свою сожительницу, а старший его поддержал, попутно обматерив женщину.
Это обидело 37-летнего мужчину. Он потребовал больше такого не говорить. Между приятелями завязалась драка, после которой 48-летнему стало плохо. Он прилег на диван и там скончался.
Фото СУ СКР по Саратовской области
На следующий день в квартиру пришли с проверкой сотрудники полиции, так как хозяин находился под административным надзором. Он признался в содеянном.
На время следствия мужчина был арестован. Сейчас дело направлено в суд.
Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU