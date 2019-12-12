СЕГОДНЯ 07:47 2019-12-12T07:47:42+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков поздравил жителей Саратовской области с Днем Конституции в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон создавался в интересах каждого гражданина нашей страны. Ценности, определенные в нем, объединяют наш многонациональный народ, защищают права на мирную жизнь, учебу и труд. Они направлены на поддержку семьи, сохранение традиций и культуры, реализацию профессионального и творческого потенциала людей.

Защита интересов наших граждан была и остается главной задачей законотворческой работы. И наша Конституция — тот надежный фундамент, на котором мы строим благополучное будущее России.

От всей души желаю крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям! — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU