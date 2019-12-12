2019-12-12T06:01:35+03:00
Общество

Саратовцев ждет небольшой снег и гололед

Местами прогнозируется изморозь и сложные отложения
Ольга Симонова
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В Саратовской области сегодня утром, 12 декабря, будут небольшие осадки: морось и снег, в том числе мокрый. Днем будет сухо.

- Ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня — туман с видимостью 500 метров и менее. Местами прогнозируется изморозь менее 20 мм и гололед 6 мм и более, а также сложные отложения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Также по области будет гололедица.

Температура днем поднимется до +2…−3 градусов, на севере — до −8 градусов.

Ветер в светлое время суток будет дуть с северо-востока со скоростью 4–9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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