Саратовцев ждет небольшой снег и гололед
Местами прогнозируется изморозь и сложные отложения
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В Саратовской области сегодня утром, 12 декабря, будут небольшие осадки: морось и снег, в том числе мокрый. Днем будет сухо.
- Ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня — туман с видимостью 500 метров и менее. Местами прогнозируется изморозь менее 20 мм и гололед 6 мм и более, а также сложные отложения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Также по области будет гололедица.
Температура днем поднимется до +2…−3 градусов, на севере — до −8 градусов.
Ветер в светлое время суток будет дуть с северо-востока со скоростью 4–9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU