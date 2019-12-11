СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-11T13:24:48+03:00

В его рамках зрители увидят девять спектаклей

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В Вольске продолжается первый межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, зрители увидели историю о мальчике и его младшем брате без слов, которую актеры из Тольятти языком пластики и музыки.

Свой мастер-класс показал театральный критик Союза театральных деятелей РФ Валерий Бегунов на тему «Новогодние и Рождественские пьесы и постановки сегодня. Пропускаемые театрами и драматургами аудитории – подростки и тинейджеры, молодёжь, взрослый и семейный зритель».

Всего с 8 по 12 декабря зрители увидят 9 спектаклей для детей и взрослых. Их представят артисты лучших профессиональных театральных коллективов Саратовской, Пензенской, Самарской и Волгоградской областей.

Победителей фестиваля определят в десяти номинациях: лучший спектакль, режиссер, художник, музыкальное оформление спектакля, интермедия, инсталляция, а также роли различных планов.

ИСТОЧНИК KP.RU