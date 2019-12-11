В Вольске продолжается первый межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик
В Вольске продолжается первый межрегиональный фестиваль новогодних театральных практик «#СНЕГ».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, зрители увидели историю о мальчике и его младшем брате без слов, которую актеры из Тольятти языком пластики и музыки.
Свой мастер-класс показал театральный критик Союза театральных деятелей РФ Валерий Бегунов на тему «Новогодние и Рождественские пьесы и постановки сегодня. Пропускаемые театрами и драматургами аудитории – подростки и тинейджеры, молодёжь, взрослый и семейный зритель».
Всего с 8 по 12 декабря зрители увидят 9 спектаклей для детей и взрослых. Их представят артисты лучших профессиональных театральных коллективов Саратовской, Пензенской, Самарской и Волгоградской областей.
Победителей фестиваля определят в десяти номинациях: лучший спектакль, режиссер, художник, музыкальное оформление спектакля, интермедия, инсталляция, а также роли различных планов.
ИСТОЧНИК KP.RU