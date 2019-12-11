2019-12-11T13:19:23+03:00
Общество

Радаев: Если у медработников возникают вопросы к зарплате, надо привлекать Гострудинспекцию

Все начисления должны быть открыты для трудового коллектива
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел встречу с медицинским сообществом региона.

Он остановился на теме заработной платы в отрасли.

Как отметил глава региона, с 2012 по 2018 годы зарплата врачей выросла в 1,9 раза, среднего медперсонала — в 1,8 раза, а младшего — почти в три раза.

Так, в 2018 году средняя зарплата врачей составила 47,8 тыс. рублей, медсестер — 24 тыс. рублей, а младших работников — 23,6 тыс. рублей.

- Повышение заработной платы произошло уже с 1 октября текущего года. У каждого медицинского работника в среднем она увеличилась на 19%. У врачей – до 56,2 тыс. руб. Решить этот вопрос нам помогла дополнительная финансовая поддержка. Её общий объем – 3,6 миллиарда рублей, из которых на зарплаты в отрасли направлены свыше шестисот миллионов рублей, — отметил Радаев.

Он подчеркнул, что эти фактический заработок не должен вызывать вопросов у самих специалистов

- Если же такие вопросы возникают, то необходимо привлекать профильные профсоюзы, Госинспекцию труда и все контролирующие структуры. Ситуация, при которой зарплаты управленческого звена государственных медучреждений в разы превышают зарплаты персонала, должна безвозвратно уйти в прошлое, — уверен Радаев.

Также он заявил, что сейчас готовится законопроект о единых требованиях к отраслевой системе оплаты труда. Нормативные акты должны буть подготовлены уже в апреле 2020 года.

- Сегодня необходимо навести порядок в начислении заработной платы на местах, исключив малейшую возможность возникновения социальной напряженности. Любое начисление должно быть мотивировано и открыто для обсуждения в коллективе, — подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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