2019-12-11T13:14:49+03:00
Общество

Из Татищевского района не выпустили подозрительный подсолнечник

В продукции обнаружили сорняк
Дарья Вострикова
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В декабре 2019 государственный инспектор фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявил подозрительную партию подсолнечника.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 500 тонн подсолнечника были с карантинным сорняком, амброзией.

Это опасный паразит, который произрастает в пониженных местах, засоряет культуры, является аллергеном.

Наличие этого карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой.

Партию отправили на подработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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