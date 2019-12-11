Из Татищевского района не выпустили подозрительный подсолнечник
В продукции обнаружили сорняк
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В декабре 2019 государственный инспектор фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявил подозрительную партию подсолнечника.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 500 тонн подсолнечника были с карантинным сорняком, амброзией.
Это опасный паразит, который произрастает в пониженных местах, засоряет культуры, является аллергеном.
Наличие этого карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой.
Партию отправили на подработку.
ИСТОЧНИК KP.RU