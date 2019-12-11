Из Татищевского района не выпустили подозрительный подсолнечник

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-11T13:14:49+03:00

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В декабре 2019 государственный инспектор фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области выявил подозрительную партию подсолнечника.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 500 тонн подсолнечника были с карантинным сорняком, амброзией.

Это опасный паразит, который произрастает в пониженных местах, засоряет культуры, является аллергеном.

Наличие этого карантинного объекта подтверждено лабораторной экспертизой.

Партию отправили на подработку.

ИСТОЧНИК KP.RU