Более 11 тыс. жителей Саратовской области выполнили нормы ГТО

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-11T13:13:25+03:00

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Первый замминистра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин рассказал на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи о реализации Всероссийского комплекса ГТО.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, по его словам за девять месяцев 2019 года протестировано 17 601 человек, из них выполнили нормативы ГТО — 11 957.

В основном это учащиеся (10 655), студенты (670), граждане от 30 лет и старше (632).

- Ведь при поступлении дают дополнительные баллы обладателям золотого знака ГТО, — рассказал Андрей Абрашин.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» до конца 2024 года будет произведено строительство еще 23 площадок ГТО в районах области.

Со следующего года выполнить упражнения смогут люди с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU