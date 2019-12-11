Более 11 тыс. жителей Саратовской области выполнили нормы ГТО
Первый замминистра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин рассказал на заседании комитета по спорту, туризму и делам молодежи о реализации Всероссийского комплекса ГТО.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, по его словам за девять месяцев 2019 года протестировано 17 601 человек, из них выполнили нормативы ГТО — 11 957.
В основном это учащиеся (10 655), студенты (670), граждане от 30 лет и старше (632).
- Ведь при поступлении дают дополнительные баллы обладателям золотого знака ГТО, — рассказал Андрей Абрашин.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» до конца 2024 года будет произведено строительство еще 23 площадок ГТО в районах области.
Со следующего года выполнить упражнения смогут люди с ограниченными возможностями здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU