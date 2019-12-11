Прокуратура и полиция Саратовской области проверят «ИКСО» и ГЖC

СЕГОДНЯ 12:25 2019-12-11T12:45:25+03:00

Обращение комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в правоохранительные структуры Саратовской области.

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Стали известны подробности обращения комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в правоохранительные структуры Саратовской области.

Ранее «КП-Саратов» сообщала о том, что председатель ГД Вячеслав Володин поручил инициировать проверку околоправительственных структур по вопросам застройки территории города.

По поручению Володина будет проведена проверка АО «ИКСО» и ГЖС. Обращения направлены в адрес прокурора Саратовской области Сергея Филипенко и начальника ГУ МВД региона Николая Трифонова.

- Как стало известно, при выделении участков из собственности правительства Саратовской области в одностороннем порядке принимались решения, не обязывающие застройщиков строить инфраструктурные объекты, — сообщает группа сторонников Володина volodin.saratov соцсети Instagram.

В обращении содержится запрос на проверку по следующим вопросам:

1. Законность правовых основ распоряжения городскими и областными землями, которые передаются АО «ИКСО» и ГЖС;

2. Насколько открыты и прозрачны процедуры действий с этой землей, где они обсуждаются и роль общественных институтов в этом;

3. Законность процедуры прозрачности и законности перераспределения квартир;

4. Участие в продаже квартир и наличие родственных связей и аффилированности руководства компаний, осуществляющих эти сделки с риелторскими организациями;

5. Законность ценовой политики и механизмов формирования цены на жилье, реализуемое АО «ИКСО» и ГЖС и ее соотношение с рыночной стоимостью жилья в Саратовской области;

6. Законность наличия у АО «ИКСО» и ГЖС предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешительных документов для осуществления жилищного строительства и их подлинность, а также соответствие правовым требованиям в отношении с застройщиками;

7. Законность использования АО «ИКСО» и ГЖС земель, отведенных под застройку в 11-м микрорайоне Саратова, а также его деятельности по взаиморасчетам с дольщиками своих обанкротившихся домов;

8. Причины отсутствия при заключении договоров детских садов, школ, поликлиник в обязательствах застройщика;

9. Проверить наличие личной заинтересованности руководства АО «ИКСО» и ГЖС при реализации сторонними организациями квартир, переданных застройщиками АО «ИКСО» и ГЖС.

ИСТОЧНИК KP.RU