Жителю Татарстана восемь лет нельзя будет ходить в рестораны

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-11T12:42:46+03:00

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Красноармейская межрайонная прокуратура поддержала в суде иск исправительного учреждения об установлении административного надзора в отношении 45-летнего жителя Республики Татарстан.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мужчина не раз сидел за кражи, он считается особо опасным рецидивистом. При этом в 2018 году его вновь осудили за кражу.

Поэтому теперь в течении восьми лет ему будет нельзя посещать массовые мероприятия, бары и рестораны, где продают алкоголь на розлив, выезжать без согласования с контролирующим органом за территорию района, и отсутствовать дома ночами.

Мужчина дважды в месяц должен являться в отдел полиции для регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU