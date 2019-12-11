Жителю Татарстана восемь лет нельзя будет ходить в рестораны
Красноармейская межрайонная прокуратура поддержала в суде иск исправительного учреждения об установлении административного надзора в отношении 45-летнего жителя Республики Татарстан.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мужчина не раз сидел за кражи, он считается особо опасным рецидивистом. При этом в 2018 году его вновь осудили за кражу.
Поэтому теперь в течении восьми лет ему будет нельзя посещать массовые мероприятия, бары и рестораны, где продают алкоголь на розлив, выезжать без согласования с контролирующим органом за территорию района, и отсутствовать дома ночами.
Мужчина дважды в месяц должен являться в отдел полиции для регистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU