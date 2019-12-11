Больницы Саратова и области получили 19 машин «скорой помощи»
Медицинские учреждения Саратова и области сегодня, 11 декабря, получили новые машины «скорой помощи».
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, кроме того, были переданы два санитарных автомобиля.
Ключи от техники представителям бригад медиков вручил губернатор Валерий Радаев.
.
- Всего в этом году регион получает 61 автомобиль. И это только малая часть работы по обновлению автопарка, которую региональная власть ведет при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина и федерального центра, — заявил Радаев.
Машины «скорой помощи» оснащены всем необходимым оборудованием. В частности, в Озинском районе транспорт будут использовать для перевозки пациентов на гемодиализ.
Всего в 2019 году в Саратовскую область поступит 61 автомобиль «скорой помощи». В 2016–2018 годах парк техники пополнился на 234 машины.
ИСТОЧНИК KP.RU