В Саратове из-за схода вагона встали трамваи №8
Электротранспорт ходит только до 1-го Просяного проезда
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Сегодня, 11 декабря, в Саратове из-за схода вагона встали трамваи восьмого маршрута.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение прервалось в 12:25.
Транспорт ходит от площади Орджоникидзе до 1-го Просяного проезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU