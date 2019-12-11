Полиция Саратова ищет места незаконной торговли «незамерзайкой»
Полиция проводит рейды по незаконной торговле незамерзающей жидкостью.
В Саратове полиция проводит рейды по выявлению незаконной торговли незамерзающей жидкостью.
Как сообщили «КП-Саратов» в У МВД города, в отношении продавцов составляются протоколы, товар изымается и отправляется на экспертизу. Если в «незамерзайке» обнаружат метиловый спирт, то торговцам грозит серьезное наказание.
Во время рейда полиция изъяла из одной торговой точки 39 бутылок незамерзающей жидкости. Также на другой точке в Заводском районе ранее уже было выявлено 300 бутылок с жидкостью, в которой потом был найден метанол.
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ИСТОЧНИК KP.RU