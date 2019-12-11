Полиция Саратова ищет места незаконной торговли «незамерзайкой»

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-11T12:53:20+03:00

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В Саратове полиция проводит рейды по выявлению незаконной торговли незамерзающей жидкостью.

Как сообщили «КП-Саратов» в У МВД города, в отношении продавцов составляются протоколы, товар изымается и отправляется на экспертизу. Если в «незамерзайке» обнаружат метиловый спирт, то торговцам грозит серьезное наказание.

Во время рейда полиция изъяла из одной торговой точки 39 бутылок незамерзающей жидкости. Также на другой точке в Заводском районе ранее уже было выявлено 300 бутылок с жидкостью, в которой потом был найден метанол.

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ИСТОЧНИК KP.RU