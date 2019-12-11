2019-12-11T11:34:27+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе бомж вытащил из чужого дома 95 тыс. рублей и травмат

Общая сумма ущерба составила 167 тыс. рублей
Ольга Симонова
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В Энгельсском районе Саратовской области полиция вчера, 10 декабря, поймала подозреваемого в краже.

- Заявление от 52-летнего потерпевшего жителя села Терновка поступило вечером 26 октября. Он рассказал, что в течение дня кто-то отжал пластиковое окно его дома и украл 95 тыс. рублей, iPhone XR, сотовый телефон Alcatel, трое мужских наручных часов, травматический пистолет ПБ-4 «Оса». Общая сумма ущерба составила 167 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и начали отрабатывать ранее судимых лиц. Таким образом они вычислили подозреваемого — 24-летнего бомжа, ранее уже привлекавшегося за кражи и сейчас находящийся в СИЗО.

В отношении парня возбудили уголовное дело, он во всем признался, у него смогли изъять только часть похищенного — два телефона и пистолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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