В Саратове прошла встреча с писателем Андреем Усачевым

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-11T12:20:11+03:00

Он написал более 300 книг для детей

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В понедельник, 9 декабря, в Саратове состоялась встреча-концерт с членом Союза писателей России, писателем и поэтом Андреем Усачевым.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, он является автором более 300 книг для детей, выпущено 20 аудиокассет с его песнями и сказками. Музыку на его стихи писали известные композиторы: Дунаевский, Овсянников, Ефимов.

К некоторым своим стихам он сочинил музыку сам. По его сценариям и стихам выпущено 15 мультфильмов.

Андрей Усачев рассказал гостям встречи о себе и своем творчестве, ответил на вопросы ребят и взрослых, а также прочитал свои веселые и озорные стихи и исполнил под гитару замечательные песни собственного сочинения.

В конце мероприятия дети могли сфотографироваться с писателем на память.

ИСТОЧНИК KP.RU