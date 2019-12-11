В Саратове прошла встреча с писателем Андреем Усачевым
В понедельник, 9 декабря, в Саратове состоялась встреча-концерт с членом Союза писателей России, писателем и поэтом Андреем Усачевым.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, он является автором более 300 книг для детей, выпущено 20 аудиокассет с его песнями и сказками. Музыку на его стихи писали известные композиторы: Дунаевский, Овсянников, Ефимов.
К некоторым своим стихам он сочинил музыку сам. По его сценариям и стихам выпущено 15 мультфильмов.
Андрей Усачев рассказал гостям встречи о себе и своем творчестве, ответил на вопросы ребят и взрослых, а также прочитал свои веселые и озорные стихи и исполнил под гитару замечательные песни собственного сочинения.
В конце мероприятия дети могли сфотографироваться с писателем на память.
ИСТОЧНИК KP.RU