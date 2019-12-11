В Энгельсском районе бомж украл из магазина 11 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-11T11:20:20+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из местного магазина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 3 на 4 декабря неизвестные залезли в торговую точку, расположенную в селе Красноармейское, взломали платежный терминал и забрали 11,1 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний бомж-рецидивист, который признался, что потратил все на себя.

Гражданин в это время уже находился в СИЗО, поэтому мера пресечения в отношении него не изменялась.

ИСТОЧНИК KP.RU