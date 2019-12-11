В Энгельсском районе бомж украл из магазина 11 тыс. рублей
Он взломал платежный терминал
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу из местного магазина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 3 на 4 декабря неизвестные залезли в торговую точку, расположенную в селе Красноармейское, взломали платежный терминал и забрали 11,1 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний бомж-рецидивист, который признался, что потратил все на себя.
Гражданин в это время уже находился в СИЗО, поэтому мера пресечения в отношении него не изменялась.
ИСТОЧНИК KP.RU