Пожилой любитель пьяной езды из Новоузенского района проведет четыре месяца в колонии

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-11T11:08:49+03:00

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Суд признал 65-летнего рецидивиста из Новоузенского района виновным в неоднократной нетрезвой езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в августе 2017 года гражданина оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на полтора года за вождение подшофе.

Однако вечером 15 октября мужчина выпил в селе Куриловка и сел за руль ВАЗ-21061. Его задержали сотрудники ГИБДД.

Теперь гражданин проведет четыре месяца в исправительной колонии строгого режима с лишением прав на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU