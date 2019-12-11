В Пугачевском районе рецидивист зашел погреться и украл 5 тыс. рублей
На него завели уголовное дело
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Полиция Пугачевского района раскрыла кражу у 60-летнего жителя села Старая Порубежка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 декабря около 4:00 неизвестный попросил его пустить в дом погреться и вызвать такси. После этого визита пропало 5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU