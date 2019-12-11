В Пугачевском районе рецидивист зашел погреться и украл 5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-11T10:38:14+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Пугачевского района раскрыла кражу у 60-летнего жителя села Старая Порубежка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 7 декабря около 4:00 неизвестный попросил его пустить в дом погреться и вызвать такси. После этого визита пропало 5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU