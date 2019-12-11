2019-12-11T10:20:59+03:00
Происшествия

В Саратове до смерти забили мужчину за хвастовство авторитетом на зоне

Его собутыльник возмутился и схватился за биту
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве на улице Международная.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть пострадавшего, предъявлено 35-летнему ранее судимому мужчине.

Следствие полагает, что вечером 8 декабря он в компании приятелей распивал алкоголь в квартире дома на Международной. Один из собутыльников, 34-летний мужчина, решил похвалиться, рассказав, что в местах лишения свободы пользовался большим авторитетом. 35-летний обвиняемый, который был судим за более тяжелое преступление, возмутился.

Во время драки он схватил деревянную биту и несколько раз ударил оппонента по голове. После этого вытащил раненого в подъезд и бросил. Вскоре пострадавшего обнаружил сосед, вызвал «скорую помощь», но в реанимации мужчина скончался.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Свою вину мужчина признал полностью.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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