В Саратове до смерти забили мужчину за хвастовство авторитетом на зоне

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-11T10:20:59+03:00

Его собутыльник возмутился и схватился за биту

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве на улице Международная.

Фото соцсетей

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть пострадавшего, предъявлено 35-летнему ранее судимому мужчине.

Следствие полагает, что вечером 8 декабря он в компании приятелей распивал алкоголь в квартире дома на Международной. Один из собутыльников, 34-летний мужчина, решил похвалиться, рассказав, что в местах лишения свободы пользовался большим авторитетом. 35-летний обвиняемый, который был судим за более тяжелое преступление, возмутился.

Во время драки он схватил деревянную биту и несколько раз ударил оппонента по голове. После этого вытащил раненого в подъезд и бросил. Вскоре пострадавшего обнаружил сосед, вызвал «скорую помощь», но в реанимации мужчина скончался.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Свою вину мужчина признал полностью.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU