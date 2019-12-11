В Пугачеве женщина лишилась в кабинете врача двух сотовых телефонов
Задержан предполагаемый вор
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Полиция Пугачевского района раскрыла кражу у 50-летней жительницы села Старая Порубежка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 6 по 7 декабря неизвестные вынули из ее сумки, которая находилась во врачебном амбулатории, два сотовых телефона, 1,8 тыс. рублей и банковскую карту.
Предполагаемым преступником оказался 34-летний рецидивист, которого задержали и изъяли у него похищенное, а на самого мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU