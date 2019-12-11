2019-12-11T10:44:21+03:00
Общество

В баре на Танкистов посетитель убил мужчину в ссоре из-за женщин

Он бил его ногами по голове
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по подозрению задержан 34-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 9 декабря он вместе с женщинами отдыхал в баре на улице Танкистов. Туда пришел 56-летний мужчина, который начал оказывать внимание другой гостье заведения. Дама, одна из тех, что была вместе с подозреваемым, укорила вновь пришедшего, что он женат, но позволяет себе флиртовать.

56-летний мужчина грубо ответил, 34-летний вступился за подругу, завязалась драка. Младший ударил старшего кулаками по голове и телу, а когда тот упал — начал бить его ногами.

Очевидцы вызвали «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть пострадавшего. Злоумышленника задержали прибывшие росгвардейцы.

По предварительной версии, убийство произошло в баре «Трактиръ» на Танкистов, 76.

Бар на Танкистов, 76 Фото: Ольга Симонова

Бар на Танкистов, 76Фото: Ольга Симонова

ИСТОЧНИК KP.RU

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