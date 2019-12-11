Движение в центре Саратова парализовано массовой аварией

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-11T10:08:42+03:00

На Вольской в ДТП попали четыре авто

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В центре Саратова в аварию попали четыре автомобиля.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, на перекрестке улиц Вольская и Яблочкова столкнулись автокран и Mitsubishi Lancer, а также «Газель» и иностранный внедорожник.

Фото из соцсетей

Из-за аварии оказалось почти полностью парализовано движение по улице Вольская в сторону Чернышевского. Также пробки образовались на Московской и Кутякова.

По данным ГИБДД Саратова, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU