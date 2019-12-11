В суд направлено уголовное дело в отношении адвоката Аллы Лысенко
В Энгельсе Саратовской области будут судить бывшего адвоката — Аллу Лысенко.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в афере и покушении на мошенничество в крупном размере.
Следствие считает, что в начале июня 2015 года к адвокату обратился подозреваемый в совершении преступления. Женщина заверила его, что сможет прекратить его уголовное дело, за свои услуги она потребовала миллион рублей. Якобы эти деньги необходимо передать сотрудникам правоохранительных органов.
Клиент согласился и в конце 2015 года передал требуемую сумму. Однако адвокат средства присвоила.
Кроме того, весной 2019 года она получила еще от одного клиента 5,1 млн рублей за содействие в прекращении уголовного дела в отношении коммерческой организации. Однако на этот раз сотрудники УФСБ региона задержали адвоката с поличным.
Свою вину Алла Лысенко признала полностью.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU