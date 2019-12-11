В суд направлено уголовное дело в отношении адвоката Аллы Лысенко

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-11T10:43:54+03:00

Ее обвиняют в крупной афере и покушении на мошенничество

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В Энгельсе Саратовской области будут судить бывшего адвоката — Аллу Лысенко.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в афере и покушении на мошенничество в крупном размере.

Следствие считает, что в начале июня 2015 года к адвокату обратился подозреваемый в совершении преступления. Женщина заверила его, что сможет прекратить его уголовное дело, за свои услуги она потребовала миллион рублей. Якобы эти деньги необходимо передать сотрудникам правоохранительных органов.

Клиент согласился и в конце 2015 года передал требуемую сумму. Однако адвокат средства присвоила.

Кроме того, весной 2019 года она получила еще от одного клиента 5,1 млн рублей за содействие в прекращении уголовного дела в отношении коммерческой организации. Однако на этот раз сотрудники УФСБ региона задержали адвоката с поличным.

Свою вину Алла Лысенко признала полностью.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU