Максим Шихалов намерен сдать мандат депутата Саратовской облдумы

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-11T10:42:33+03:00

Кроме него из регионального парламента уходит Сергей Суровов

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Депутат Саратовской областной думы Максим Шихалов принял решение сложить мандат.

В информационно-аналитическом отделе облдумы подтвердили информацию, отметив, что мандатная комиссия сегодня, 11 декабря, рассмотрит также заявление о сложении мандата Сергея Суровова, бывшего ректора СГЮА.

Максим Шихалов был избран в думу шестого созыва по Волжскому одномандатному избирательному округу №1. Он является зампредом комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, а также членом комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий, членом комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

ИСТОЧНИК KP.RU