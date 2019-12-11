Максим Шихалов намерен сдать мандат депутата Саратовской облдумы
Депутат Саратовской областной думы Максим Шихалов принял решение сложить мандат.
В информационно-аналитическом отделе облдумы подтвердили информацию, отметив, что мандатная комиссия сегодня, 11 декабря, рассмотрит также заявление о сложении мандата Сергея Суровова, бывшего ректора СГЮА.
Максим Шихалов был избран в думу шестого созыва по Волжскому одномандатному избирательному округу №1. Он является зампредом комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, а также членом комитета по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий, членом комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
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