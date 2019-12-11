Жителю Аркадака дали три года «строгача» за нарванную коноплю

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-11T09:07:07+03:00

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Суд признал 56-летнего жителя Аркадака виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в июле мужчина нарвал коноплю в Осиновке, принес домой и высушил.

Однако 14 августа полицейские провели в его жилище обыск и нашли окурок самодельной сигареты с наркотиками и оставшиеся 119,2 грамма травы.

Мужчине дали три года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU