Жителю Аркадака дали три года «строгача» за нарванную коноплю
Мужчина сделал себе самодельную сигарету
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Суд признал 56-летнего жителя Аркадака виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в июле мужчина нарвал коноплю в Осиновке, принес домой и высушил.
Однако 14 августа полицейские провели в его жилище обыск и нашли окурок самодельной сигареты с наркотиками и оставшиеся 119,2 грамма травы.
Мужчине дали три года исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU