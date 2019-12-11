2019-12-11T09:07:07+03:00
Происшествия

Жителю Аркадака дали три года «строгача» за нарванную коноплю

Мужчина сделал себе самодельную сигарету
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 56-летнего жителя Аркадака виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в июле мужчина нарвал коноплю в Осиновке, принес домой и высушил.

Однако 14 августа полицейские провели в его жилище обыск и нашли окурок самодельной сигареты с наркотиками и оставшиеся 119,2 грамма травы.

Мужчине дали три года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Саратове ищет места незаконной торговли «незамерзайкой»
В Энгельсском районе бомж вытащил из чужого дома 95 тыс. рублей и травмат
В Саратове прошла встреча с писателем Андреем Усачевым
В Энгельсе рецидивист украли из магазина спортивную куртку
В Саратове отметили День Героев Отечества
В Энгельсском районе бомж украл из магазина 11 тыс. рублей
По Энгельсу пройдут 150 Дедов Морозов и Снегурочек
Две иномарки перегородили дорогу трамваю в Саратове
Пожилой любитель пьяной езды из Новоузенского района проведет четыре месяца в колонии
Женщина в наушниках не заметила поезд и погибла: подробности трагедии на переходе в Саратове
В Пугачевском районе рецидивист зашел погреться и украл 5 тыс. рублей
В Заводском районе столкнулись Mitsubishi и Kia Rio
В Саратове до смерти забили мужчину за хвастовство авторитетом на зоне
В Пугачеве женщина лишилась в кабинете врача двух сотовых телефонов
В баре на Танкистов посетитель убил мужчину в ссоре из-за женщин
Движение в центре Саратова парализовано массовой аварией
В суд направлено уголовное дело в отношении адвоката Аллы Лысенко
Максим Шихалов намерен сдать мандат депутата Саратовской облдумы
В Балакове мужчина оставил местную жительницу без перфоратора и бензопилы
В Саратовской области пропал мужчина с лобными залысинами
Воробьев: Строительство новых микрорайонов должно учитывать комплексную застройку территории
Без воды остались дома в двух районах Саратова
В Саратове ищут 35-летнего Максима Миронова
Володин поручил проверить околоправительственные структуры в Саратове
В Петровском районе водитель ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет
В Саратове неизвестный украл у женщины электроприводы
Энгельсские школьницы выиграли призы международного фестиваля