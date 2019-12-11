В Балакове мужчина оставил местную жительницу без перфоратора и бензопилы

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-11T10:41:09+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 36-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 27 по 29 августа неизвестные повредили окно, залезли в дачный дом на Дальней улице кооператива «Дары природы», после чего унесли перфоратор и бензопилу.

Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 50-летний гражданин, который находится в СИЗО.

Мера пресечения в отношении него не изменялась.

ИСТОЧНИК KP.RU