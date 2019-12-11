В Балакове мужчина оставил местную жительницу без перфоратора и бензопилы
Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 36-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 27 по 29 августа неизвестные повредили окно, залезли в дачный дом на Дальней улице кооператива «Дары природы», после чего унесли перфоратор и бензопилу.
Сумма ущерба составила 16 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 50-летний гражданин, который находится в СИЗО.
Мера пресечения в отношении него не изменялась.
ИСТОЧНИК KP.RU