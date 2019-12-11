Воробьев: Строительство новых микрорайонов должно учитывать комплексную застройку территории

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-11T09:03:24+03:00

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Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что в разрабатываемом проекте постановления облдумы по вопросу комплексной застройки будут заложены требования, направленные на повышение качества нормативов градостроительного проектирования:

- В Саратовской области строительство многоквартирных домов ведется колоссальными темпами. Окраины городов обрастают целыми жилыми массивами новостроек. Как правило, именно их описывает термин «доступное жилье». Однако застройщики, думая в первую очередь о собственной выгоде, не уделяют должного внимания тому, какие проблемы порождает такое развитие города.

Неухоженные пустыри между новыми многоэтажками, отсутствие бордюров и дорог, объектов соцсферы и культуры — все это, к сожалению, проблемы и нашего региона. Поэтому важно на этапе строительства развивать микрорайоны комплексно. Точечная застройка должна остаться в прошлом! Именно поэтому председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил особую важность этого вопроса. Сегодня в Саратовской областной думе разрабатывается проект постановления, направленный на решения вопросов комплексной застройки. Проанализировав опыт других городов, можно с уверенностью утверждать, что ситуацию можно изменить.

В разрабатываемом проекте постановления облдумы по этому вопросу будут заложены требования, направленные на повышение качества нормативов градостроительного проектирования. Застройщик будет обязан предусмотреть развитие социальной инфраструктуры вокруг нового дома.

Преимущества комплексной застройки очевидны: это и более широкое придомовое пространство, и высокая безопасность внутри объекта, и однородность социальной среды, и наличие собственной инфраструктуры. Важно, чтобы все интересы жителей были учтены. Тогда микрорайоны будут благоустроенными и комфортными для граждан, — уверен депутат Андрей Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU