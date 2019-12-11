В Саратовской области пропал мужчина с лобными залысинами

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-11T08:56:09+03:00

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В Саратовской области пропал 56-летний Сергей Функ.

- Мужчину последний раз видели 20 ноября, — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Сергей пропал в Балашове или в Новых Бурасах.

По приметам его рост 180 см, он худощавого телосложения, с карими глазами, седыми коротко подстриженными волосами.

Из особых примет: имеются лобные залысины.

Если вы знаете местонахождение Сергея Функа, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU